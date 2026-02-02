В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником

АШХАБАД, 2 фев — РИА Новости. Предстоящий матч «Аркадага» с саудовским «Аль-Насром», в составе которого выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, станет праздником для народа независимо от исхода, сказал председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Первый матч ⅛ финала второй Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) между «Аркадагом» и «Аль-Насром» пройдет 11 февраля на стадионе «Олимпийский» в Ашхабаде.
«Победа команды “Аркадаг”… станет огромным достижением для нашей страны. Если футболисты сыграют вничью, это будет, как говорят в народе, по воле случая. Даже если туркменские спортсмены уступят, матч всё равно станет для нашего народа настоящим праздником», — приводит слова Бердымухамедова газета «Нейтральный Туркменистан».
По данным издания, глава Народного совета посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, где ознакомился с подготовкой к матчу, в том числе состоянием игрового поля и зрительских трибун. Он также распорядился создать все условия «для эффективной работы зарубежных СМИ», планирующих посещение встречи.
«Аркадаг» был создан в 2023 году по инициативе Бердымухамедова. Клуб за три года своего существования не проиграл ни одного матча на внутренней арене, трижды став чемпионом Туркмении. Главным тренером «Аркадага» является Владимир Байрамов. В период игровой карьеры Байрамов выступал в Российской премьер-лиге за казанский «Рубин», грозненский «Терек» и подмосковные «Химки». В составе «Терека» стал обладателем Кубка России в сезоне-2003/04.
В прошлом году «Аркадаг» выиграл Кубок Лиги вызова АФК (третий по значимости клубный турнир в Азии), победив в финале камбоджийский «Преа Хан Рич Свай Риенг» со счетом 2:1.
В настоящее время туркменский клуб продолжает подготовку к матчу с командой Роналду на сборе в Турции. В рамках подготовки команда провела три товарищеских матча: проиграла махачкалинскому «Динамо» (0:1), одержала победу над косовским «Фероникели» (2:0) и уступила другому косовскому клубу — «Дукаджини» 0:1.