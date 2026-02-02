В Туркмении назвали предстоящий матч с командой Роналду праздником

«Аркадаг» был создан в 2023 году по инициативе Бердымухамедова. Клуб за три года своего существования не проиграл ни одного матча на внутренней арене, трижды став чемпионом Туркмении. Главным тренером «Аркадага» является Владимир Байрамов. В период игровой карьеры Байрамов выступал в Российской премьер-лиге за казанский «Рубин», грозненский «Терек» и подмосковные «Химки». В составе «Терека» стал обладателем Кубка России в сезоне-2003/04.