Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.31
П2
2.02
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.13
П2
2.89
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Черданцев оценил возможность замены телекомментаторов ИИ

Телекомментатор Георгий Черданцев оценил возможность замены себя и своих коллег искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

По его мнению, этого никогда не произойдет. «Искусственный интеллект рационален. А человек, принимая решение, которое впоследствии выясняется, что оно гениальное, действует зачастую иррационально», — заявил журналист.

Черданцев добавил, что у ИИ нет естественных эмоций, а также он не способен импровизировать. «Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ», — заявил комментатор.

Черданцев работает на телеканале «Матч ТВ». В 2023 году он стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».