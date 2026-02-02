Ричмонд
Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Аль-Риядом» — он не включен в заявку. Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом по сравнению с конкурентами

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда».

Источник: Спортс"

40-летний форвард сборной Португалии не включен в заявку команды на сегодняшнюю игру.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что у Криштиану нет травмы и необходимости получить отдых.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступает против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Роналду забил 17 голов в 18 матчах лиги в этом сезоне. Его подробная статистика — здесь.

Роналду нет в заявке — бойкот «Аль-Насру». Недоволен закупкой лидирующего конкурента.