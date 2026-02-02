Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Аль-Риядом» — он не включен в заявку. Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом по сравнению с конкурентами

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступает против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».