Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Аль-Риядом» — он не включен в заявку. Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом по сравнению с конкурентами

40-летний форвард сборной Португалии не включен в заявку команды на сегодняшнюю игру.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что у Криштиану нет травмы и необходимости получить отдых.
Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступает против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Роналду забил 17 голов в 18 матчах лиги в этом сезоне. Его подробная статистика — здесь.
