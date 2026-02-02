Ричмонд
«Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Рияд» благодаря голу Мане

В матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Рияд».

Источник: Reuters

Звездный нападающий Криштиану Роналду матч пропустил — 40-летнего португальца не оказалось даже в числе запасных. Ранее сообщалось, что Роналду отказался играть сегодня из-за недовольства тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами.

Автором единственного гола стал Садио Мане, отличившийся на 40-й минуте.

«Аль-Наср», выигравший пятый матч подряд, поднялся на первое место в таблице национального чемпионата с 46 очками. Столько же очков в активе «Аль-Хиляля», который сегодня сыграет с «Аль-Ахли» и может вернуть себе лидерство.