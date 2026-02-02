«Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Рияд» благодаря голу Мане

«Аль-Наср», выигравший пятый матч подряд, поднялся на первое место в таблице национального чемпионата с 46 очками. Столько же очков в активе «Аль-Хиляля», который сегодня сыграет с «Аль-Ахли» и может вернуть себе лидерство.