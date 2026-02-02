Роналду бастует в «Аль-Насре»! Отказался играть из-за возможного перехода Бензема к главным конкурентам

Понять многочисленные опасения Роналду можно: «Аль-Хиляль» — это основной конкурент его команды в борьбе за чемпионство, который по итогам 18 туров набрал 46 очков. У самого «Аль-Насра» на три балла меньше, и усиление конкурента в лице Бензема (одного из лучших бомбардиров прошлого сезона — 21 гол) клубу точно не нужно.