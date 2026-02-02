Роналду бастует в «Аль-Насре»! Отказался играть из-за возможного перехода Бензема к главным конкурентам

В Саудовской Аравии весело. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 20-го тура местного чемпионата против «Аль-Рияда» — легендарный португалец объявил бойкот из-за действий владельцев клуба.
Что произошло
О возможной забастовке Роналду стало известно накануне — издание A Bola сообщило, что 40-летний форвард недоволен стратегией Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который управляет несколькими клубами страны, включая «Аль-Наср». По мнению Криштиану, он больше помогает конкурентам — в том числе «Аль-Хилялю».
Кроме того, по информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, Роналду не устраивает возможный переход Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» — португалец якобы считает это ударом по «честной конкуренции».
После публикации заявки «Аль-Насра» на матч против «Аль-Рияда» новости подтвердились: Криштиану не оказалось в составе. При этом инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что никаких повреждений или нужды в отдыхе у форварда нет.
Понять многочисленные опасения Роналду можно: «Аль-Хиляль» — это основной конкурент его команды в борьбе за чемпионство, который по итогам 18 туров набрал 46 очков. У самого «Аль-Насра» на три балла меньше, и усиление конкурента в лице Бензема (одного из лучших бомбардиров прошлого сезона — 21 гол) клубу точно не нужно.
Напомним, Роналду переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году, но до сих пор не выиграл ни одного внутреннего трофея. Сейчас чемпионство близко, но трансфер Карима может поставить его под угрозу.
Бойкот как метод
Роналду не новатор в плане бойкотов. Первым начал как раз Бензема: в конце января стало известно о забастовке капитана «Аль-Иттихада» из-за недовольства предложенным контрактом. Его нынешнее соглашение с клубом завершается летом, а условия нового не устроили француза.
По данным инсайдеров, Кариму предложили оплачивать только имиджевые права. Окружение форварда, который по действующему контракту зарабатывает 50 миллионов евро в год, посчитало это «бесплатной игрой» — так Бензема начал забастовку, из-за которой пропустил уже два тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб справился без своего лидера — сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2) и обыграл «Аль-Нажму» (1:0). Но параллельно пришли тревожные новости — по данным инсайдеров, Карим согласовал новый контракт с «Аль-Хилялем».
По словам журналиста Санти Ауны, стороны почти договорились. Однако теперь все на паузе из-за реакции Роналду — бойкот со стороны главной звезды чемпионата грозит сорвать сделку.
Автор: Артем Белинин