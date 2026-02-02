Забастовка Роналду тормозит трансферы Бензема, Канте и Эн-Несири. Португалец хочет добиться от PIF финансирования «Аль-Насра»

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступает против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции». В связи с этим португалец отказался играть в матче саудовской лиги против «Аль-Рияда».
По данным L"Équipe, переход Нголо Канте из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче» практически полностью согласован. Юссеф Эн-Несири, в свою очередь, должен перейдет в обратном направлении.
Однако Канте пока не может отправиться в Стамбул, так как для завершения трансфера Эн-Несири «Аль-Иттихад» должен убедиться, что Бензема действительно покинет клуб. Из-за вмешательства Роналду француз до сих пор ждет перехода в «Аль-Хилаль», с которым уже достигнуто соглашение.
Криштиану продолжает оказывать давление на PIF, считая, что финансовый орган, отвечающий за крупнейшие саудовские клубы, не проявляет достаточного интереса к «Аль-Насру». Этим шагом он надеется получить незапланированное финансирование от PIF для своего клуба.