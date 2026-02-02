Ричмонд
Инфантино не согласен с призывами к бойкоту ЧМ-2026: «В нашем агрессивном мире нужны мероприятия, где люди могли бы разделить страсть к футболу»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает неправильной идею бойкота чемпионата мира по 2026 года из-за политики США.

Источник: Спортс"

Функционера попросили прокомментировать призывы к бойкоту ЧМ-2026 из-за опасений по поводу иммиграционной политики президента Дональда Трампа и проблем безопасности в США.

На это Джанни заявил, что призывов к бойкоту не было со стороны бизнеса или на дипломатическом уровне, и несколько раз спросил: «Так почему же футбол?».

«Я думаю, что в нашем разделенном и агрессивном мире нам нужны мероприятия, куда люди могли бы приехать и встретиться, разделяя страсть [к футболу]», — приводит слова Инфантино Sky Sports.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.