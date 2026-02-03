Бензема попрощался с «Аль-Иттихадом»: «Уважение и благодарность останутся навсегда. Спасибо клубу и болельщикам за теплый прием и любовь. Я горжусь всем, что мы разделили»

38-летний французский нападающий ранее перешел в «Аль-Хилаль».
«Аль-Иттихад», эта глава подходит к концу, но уважение и благодарность останутся навсегда.
Спасибо клубу, персоналу, моим партнерам по команде и особенно болельщикам за теплый прием, любовь и энергию, которую вы дарили мне каждый день.
Это время дало мне очень многое, как в личном, так и в профессиональном плане. Я ухожу с высоко поднятой головой, гордясь тем, что носил эти цвета, и всем тем, что мы разделили.
Желаю вам всего наилучшего в будущем.
С уважением ?, КB9", — написал Бензема в своем аккаунте в X.
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад», поскольку счел предложенный контракт оскорбительным. Окружение форварда считает, что Карим будет «играть бесплатно», если согласится.