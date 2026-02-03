Ричмонд
«Сандерленд» за 17,5 млн фунтов купил лучшего бомбардира и ассистента «Андерлехта» Ангуло. Контракт с вингером — по схеме «4,5+1»

«Сандерленд» подписал Нильсона Ангуло.

Английский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из «Андерлехта». Стороны заключили контракт на 4,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации Sky Sports, сумма сделки составила 17,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Ангуло провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач — он делит с Торганом Азаром первое место в списке лучших бомбардиров и ассистентов «Андерлехта». Подробную статистику эквадорского футболиста можно найти здесь.

Изображение: https://www.safc.com/