«Порту» арендовал хавбека «Ренна» Фофана до конца сезона

«Порту» объявил о трансфере Секо Фофана.
Португальский клуб подписал 30-летнего полузащитника на правах аренды из «Ренна». Опция выкупа в сделку не включена.
В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.fcporto.pt/