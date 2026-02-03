Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.35
П2
2.43
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Артига про ChatGPT: «Я не поверю, что Морено использовал его при выборе состава или трансферов. Нужно стараться быть передовым человеком, следить за технологиями»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига усомнился, что его соотечественник Роберт Морено, ранее возглавлявший «Сочи», использовал ChatGPT для тактических целей.

Источник: Спортс"

Ранее бывший заместитель генерального директора сочинцев Андрей Орлов заявил, что Морено использовал ChatGPT для подготовки к матчам и подбора игроков. Позднее испанец ответил, что не использовал нейросети в подобных вопросах.

— Каким образом вы планируете использовать технологии искусственного интеллекта в работе? И планируете ли?

— Эти моменты активно обсуждались в социальных сетях. Честно, не поверю, что тренер выбирал состав через искусственный интеллект.

Нужно стараться быть передовым человеком, следить за последними технологиями, которые все активнее входят в нашу жизнь.

Я не могу поверить, что Роберт Морено использовал ChatGPT при выборе состава или трансферов, — сказал Артига.