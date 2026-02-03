Ричмонд
Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Молодцы, “Ренн”. Нашли лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль».



Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, “Ренн”.

«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.

Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет", — сказал Кристоф Дюгарри.

Жереми Жаке — новый большой трансфер «Ливерпуля». Кто это такой?