Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.32
П2
2.44
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

«Бавария» отдала 18-летнего Чавеса «Кельну» в аренду. Хавбек сыграл 12 минут в Бундеслиге в сезоне

«Бавария» отдала 18-летнего центрального полузащитника Фелипе Чавес в аренду в «Кельн» до завершения нынешнего сезона.

Источник: Спортс"

В этом сезоне хавбек сыграл два матча в Бундеслиге, проведя на поле в общей сложности 12 минут.

«Фелипе Чавес — молодой игрок, которым уже интересуются многие ведущие клубы, и у нас в “Баварии” есть четкий план его развития.

Теперь он должен получить регулярный опыт игры в Бундеслиге в «Кельне» и таким образом сделать следующий шаг в своей карьере.

Фелипе — действительно хороший футболист с сильной левой ногой и большим потенциалом на будущее", — сказал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.