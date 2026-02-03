Абаскаль о словах Инфантино: «Российская спортивная культура — одна из лучших в мире. Спорт должен способствовать сближению между народами»

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».
"Я надеюсь, что как только будет дан зеленый свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира.
Российская спортивная культура — одна из лучших в мире.
Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, и способствовать сближению между народами", — сказал Гильермо Абаскаль.
