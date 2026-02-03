Франк Артига: «Рубин» — одна из самых популярных и известных российских команд в Каталонии"

«Для меня большая честь быть частью казанского “Рубина”.
Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.
Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить все то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много.
А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер.
Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить все хорошее", — сказал Франк Артига.