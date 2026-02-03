Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.29
П2
2.43
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Франк Артига: «Рубин» — одна из самых популярных и известных российских команд в Каталонии"

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил об известности клуба в клуба в Каталонии.

Источник: Спортс"

«Для меня большая честь быть частью казанского “Рубина”.

Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд.

Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить все то хорошее, что «Рубин» показал [в первой части сезона], а таких аспектов очень много.

А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер.

Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить все хорошее", — сказал Франк Артига.