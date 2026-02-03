Ричмонд
Джейми Каррагер: «У Виртца есть возможность заткнуть рот Невиллу — он уже не ребенок. АПЛ потеряла де Брюйне, но приобрела Флориана — речь об особенных футболистах»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил прогресс в действиях полузащитника команды Флориана Виртца.

Источник: Спортс"

"Виртц постепенно прибавляет. Нет сомнений, что у парня есть мастерство. АПЛ потеряла Кевина де Брюйне, но приобрела Виртца.

Речь идет об особенных игроках, которые приходят в нашу лигу. Я много наблюдал за ним и думал, сможет ли он достичь уровня де Брюйне.

Когда я смотрю на Виртца, мне кажется, что он мог бы быть таким же, как Давид Сильва, но в нем есть что-то от обоих.

Не уверен, что он покажет такие же результаты, как де Брюйне. Но говоря о слабом старте Виртца… Был выездной матч против «Манчестер Сити», и Гари Невилл сказал, что он выглядел как ребенок.

А теперь он сыграет в ближайшем матче против «Сити» на «Энфилде». Он уже не ребенок. И это отличная возможность заткнуть Невиллу рот", — сказал Джейми Каррагер.