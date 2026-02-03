Ричмонд
«Арсенал» — «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» сыграет против «Челси» в ответном матче ½ финала полуфинала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

В первой игре победила команды Микеля Артеты со счетом 3:2.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги.