Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.29
П2
2.48
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Депутат Хамитов о словах Инфантино: «Хочется надеяться, пришло осознание, что соревнования без россиян теряют смысл. Возможно, не хочется наблюдать турниры с отстранением сильнейших»

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Спортс"

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».

"По поводу серьезности таких заявлений вопрос пока что открытый. Конечно, хорошо, что подобные слова начали звучать и на таком высоком уровне.

Но все-таки одних слов мало, нужны действия. Вот когда начнут предприниматься реальные шаги, тогда и можно будет делать выводы, насколько эти намерения серьезны.

Хочется надеяться, что и к нему наконец пришло осознание того, что международные соревнования без российских спортсменов теряют всякий смысл.

Возможно, ему тоже не хочется наблюдать соревнования, от которых отстраняются сильнейшие участники", — сказал Амир Хамитов.

Инфантино — за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?