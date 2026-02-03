Депутат Хамитов о словах Инфантино: «Хочется надеяться, пришло осознание, что соревнования без россиян теряют смысл. Возможно, не хочется наблюдать турниры с отстранением сильнейших»

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».
"По поводу серьезности таких заявлений вопрос пока что открытый. Конечно, хорошо, что подобные слова начали звучать и на таком высоком уровне.
Но все-таки одних слов мало, нужны действия. Вот когда начнут предприниматься реальные шаги, тогда и можно будет делать выводы, насколько эти намерения серьезны.
Хочется надеяться, что и к нему наконец пришло осознание того, что международные соревнования без российских спортсменов теряют всякий смысл.
Возможно, ему тоже не хочется наблюдать соревнования, от которых отстраняются сильнейшие участники", — сказал Амир Хамитов.
Инфантино — за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?