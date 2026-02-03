Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом и перейти в МЛС или вернуться в Европу — Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство. Отступные форварда — 50 млн евро (Record)

По информации Record, Роналду уверен, что PIF намеренно препятствует трансферам «Аль-Насра», чтобы помешать команде бороться за чемпионство. Кроме того, португалец считает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в Саудовской Аравии. В связи с этим Криштиану может покинуть клуб в июне.