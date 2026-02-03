Роналду сегодня не тренировался с игроками «Аль-Насра», не игравшими с «Аль-Риядом». Форвард недоволен тем, как PIF уравляет клубом

Вчера португалец пропустил игру чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Сообщалось, что это связано с недовольством Роналду тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, «Аль-Хилалем» — форвард уверен, что владельцы мешают «Аль-Насру» в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».