Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.21
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнил себя с Романом Павлюченко по игровым качествам.

Источник: Спортс"

"Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два — точно Павлюченко лучше.

Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина", — сказал Дзюба.

