Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»

"Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два — точно Павлюченко лучше.
Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина", — сказал Дзюба.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше