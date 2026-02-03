Президента ФИФА Инфантино внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 3 февраля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях». Ранее Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.