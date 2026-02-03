Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Гарай назвал Месси лучшим футболистом, с которым он играл: «Роналду — номер два. Лео — это нечто совсем другое. Но Криштиану всегда приходит первым и уходит последним»

Бывший защитник «Реала» и сборной Аргентины Эсекиэль Гарай высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Источник: Sports.Ru

Экс-футболист ответил на вопрос о том, является ли Роналду лучшим игроком, с которым он играл в одной команде.

"Нет. Номер один — Лео, а номер два — Криштиану, без сомнения.

Это два очень разных игрока, но больше всего меня впечатлил Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео — это нечто совсем другое.

Он [Криштиану] всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он выполняет свой режим, свои тренировки, свою физиотерапию — все, чтобы всегда быть в наилучшей форме", — сказал Гарай в эфире DAZN.