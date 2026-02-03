Гарай назвал Месси лучшим футболистом, с которым он играл: «Роналду — номер два. Лео — это нечто совсем другое. Но Криштиану всегда приходит первым и уходит последним»

Экс-футболист ответил на вопрос о том, является ли Роналду лучшим игроком, с которым он играл в одной команде.
"Нет. Номер один — Лео, а номер два — Криштиану, без сомнения.
Это два очень разных игрока, но больше всего меня впечатлил Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео — это нечто совсем другое.
Он [Криштиану] всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он выполняет свой режим, свои тренировки, свою физиотерапию — все, чтобы всегда быть в наилучшей форме", — сказал Гарай в эфире DAZN.