Мостовой про ЛЧ: «Зенит» точно бы вышел в плей-офф с нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами, ЦСКА тоже. Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха»

«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами “Зенит” точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.
Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать", — сказал бывший хавбек сборной России.
Александр Мостовой оценил теоретические шансы российских клубов преодолеть общий этап еврокубков.
