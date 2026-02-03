Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: «Пенальти был. В Испании говорят о скандалах даже когда их нет. Я сказал, что добавят 7 минут, но прибавили еще две — ничего из ряда

Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте за фол Браиме Диасе.
"Пенальти был. Проблема в том, что в этой стране говорят о скандалах даже тогда, когда их нет. Я сказал, что будет добавлено семь минут, в итоге добавили еще две — в этом нет ничего из ряда вон выходящего.
Главная ошибка «Райо» в том, что при игре одиннадцать на одиннадцать Сисс допустил глупость — чисто футбольную, — и это однозначная красная карточка. Именно с этого момента преимущество перешло к «Реалу», — сказал Итурральде в программе SER Deportivos.
Эксперт добавил по эпизоду с пенальти:
«Он [игрок “Райо”] касается мяча, но я не согласен с утверждениями, что контакта не было. Это значит обманывать самих себя».
А также по поводу симуляций в испанском футболе:
«За симуляции сейчас не наказывают, но не только “Реал” — вообще все команды. Очень немногие арбитры это делают, и это их серьезная ошибка», — заявил Итурральде.