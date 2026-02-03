Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Итурральде о матче «Реала» с «Райо»: «Пенальти был. В Испании говорят о скандалах даже когда их нет. Я сказал, что добавят 7 минут, но прибавили еще две — ничего из ряда

Бывший судья Итурральде Гонсалес высказался о судейском скандале вокруг матча «Реал» — «Райо Вальекано» (2:1).

Источник: Спортс"

Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти на 100-й минуте за фол Браиме Диасе.

"Пенальти был. Проблема в том, что в этой стране говорят о скандалах даже тогда, когда их нет. Я сказал, что будет добавлено семь минут, в итоге добавили еще две — в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Главная ошибка «Райо» в том, что при игре одиннадцать на одиннадцать Сисс допустил глупость — чисто футбольную, — и это однозначная красная карточка. Именно с этого момента преимущество перешло к «Реалу», — сказал Итурральде в программе SER Deportivos.

Эксперт добавил по эпизоду с пенальти:

«Он [игрок “Райо”] касается мяча, но я не согласен с утверждениями, что контакта не было. Это значит обманывать самих себя».

А также по поводу симуляций в испанском футболе:

«За симуляции сейчас не наказывают, но не только “Реал” — вообще все команды. Очень немногие арбитры это делают, и это их серьезная ошибка», — заявил Итурральде.