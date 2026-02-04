Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок — Титов»

— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня.