Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок — Титов»

Андрей Аршавин не сомневался, что будет признан лучшим российским игроком века.

— Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?

— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня.

— А кто вошел бы в ваш топ-3?

— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно… Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.

— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?

— В принципе нет. Я и должен быть там популярен: все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?

— Ну конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно, — призвал бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита».