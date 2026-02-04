Аршавин о своем топе лучших игроков России в XXI веке: «С 1-м местом понятно, там я, а дальше надо думать. Но мой любимый российский игрок — Титов»

— Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?
— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня.
— А кто вошел бы в ваш топ-3?
— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно… Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.
— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?
— В принципе нет. Я и должен быть там популярен: все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.
— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?
— Ну конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно, — призвал бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита».