Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Дьяков о Дуране: «Я начитался о его выходках. И не боится же “Зенит” опять наступить на те же грабли, как с Жерсоном. Опасный трансфер»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе Джона Дурана в «Зенит».

«В первую очередь трансфер Дурана говорит о том, что у “Зенита” есть деньги, и они готовы покупать таких игроков. Я по сути не особо знаю этого футболиста, но начитался о его выходках и историях в последние дни много… И сам факт того, что футболист за последнее время поменял много клубов, не внушает оптимизма. Его еще недавно покупали ли же за почти 80 миллионов, а сейчас его цена уже в районе 30. О чем-то же это говорит, правильно?

И вот не боится же «Зенит» опять наступить на те же грабли, как после покупки Жерсона, о котором тоже было много разговоров. А играть он у нас не хотел. Историю с Жерсоном же очевидно смягчили. Об этом же никто не говорит. А его купили за колоссальные деньги. И якобы продали за плюс-минус те же. Но факт, что человек не хотел здесь играть и хотел просто заработать, говорит о многом.

Поэтому, на мой взгляд, это опасный трансфер. Возможно, человек пересмотрит свое отношение к некоторым вещам. Но если ты этого не сделал, играя в одной команде с Криштиану Роналду, то уже не знаю. В России он и подавно этого не сделает. Могу ошибаться, но, как по мне, рисковый трансфер. Хорошо, если это будет просто аренда. Если дойдет до выкупа, то уже не знаю, что будет", — сказал Дьяков.