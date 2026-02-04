Дьяков о Дуране: «Я начитался о его выходках. И не боится же “Зенит” опять наступить на те же грабли, как с Жерсоном. Опасный трансфер»

«В первую очередь трансфер Дурана говорит о том, что у “Зенита” есть деньги, и они готовы покупать таких игроков. Я по сути не особо знаю этого футболиста, но начитался о его выходках и историях в последние дни много… И сам факт того, что футболист за последнее время поменял много клубов, не внушает оптимизма. Его еще недавно покупали ли же за почти 80 миллионов, а сейчас его цена уже в районе 30. О чем-то же это говорит, правильно?