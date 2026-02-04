Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах — от «МЮ» в АПЛ

«Арсенал» проиграл один из 16 последних матчей — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (2:3).

Источник: Спортс"

В остальных встречах было 12 побед и 3 ничьих.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Челси» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 — первый матч) и вышла в финал.

7 февраля «канониры» примут «Сандерленд» в АПЛ.