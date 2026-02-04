У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах — от «МЮ» в АПЛ

В остальных встречах было 12 побед и 3 ничьих.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Челси» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 — первый матч) и вышла в финал.
7 февраля «канониры» примут «Сандерленд» в АПЛ.
«Арсенал» проиграл один из 16 последних матчей — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (2:3).
