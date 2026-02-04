Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить"

"У нас было много моментов. Мы могли определить исход матча еще в первом тайме.
Мы проводим матчи каждые три дня, и команда всегда готова. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить", — сказал Флик.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Альбасете» в ¼ финала Кубка Испании (2:1).
