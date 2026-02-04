Ричмонд
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона “Арсенала” была невероятной. Какая бы команда ни вышла против нас, мы готовы»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о победе над «Челси» во втором полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 — первый матч) и выходе в финал.

«Надо отдать должное “Челси”, если быть честным. С приходом нового тренера они стали играть гораздо лучше. Сегодня они изменили схему и доставили нам немало проблем. В другой вечер они могли бы забить, но нужно признать: наша оборона была невероятной.

Наша команда по-настоящему жаждет этого. Какая бы команда ни вышла против нас, мы готовы. Когда играешь с таким соперником, как «Челси», он оказывает огромное давление — и физическое, и психологическое. Нужно обладать стойкостью, чтобы оставаться сильными и продолжать бороться.

Мы это заслужили. Последние три-четыре года мы были среди лидеров АПЛ, боролись, подходили очень близко, но каждый раз чего-то не хватало. Именно поэтому в этом сезоне у нас есть дополнительное желание и огонь внутри, чтобы сделать шаг вперед в каждом турнире. Путь еще долгий, но выйти в финал кубка с этим клубом — это потрясающе", — сказал Райс в интервью ITV1.