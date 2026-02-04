Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя просто великолепно. Думаю, я провел отличный матч и помог “Барсе” голом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о победе над «Альбасете» (2:1) в ¼ финала Кубка Испании.

Уругваец, пропустивший больше месяца из-за психологических проблем, забил победный гол.

"Кубок — он во многом такой: исходы матчей не решаются до самого конца. Мы провели отличный матч, создали много моментов. Мы знали, что они будут оказывать давление. Я доволен командой, мы отнеслись к этому очень серьезно и вышли в полуфинал.

Для меня этот гол очень важен. Шаг за шагом, с Божьей помощью, мы проделываем отличную работу с клубом и с тренером. Сегодня, думаю, я провел отличный матч и смог помочь команде в атаке. Такие голы очень важны.

Ханси для нас как отец, все относятся к нему с огромной теплотой. Он отлично знает, как управлять каждым игроком. Со мной он повел себя просто великолепно.

Мы заслужили выход в полуфинал, для клуба важно снова дойти до финала, до еще одного Кубка. Большой поцелуй моей жене — я очень ее люблю", — сказал Араухо.