Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне — 23

«Арсенал» в 20-й раз в этом сезоне не пропустил.

Источник: Спортс"

Команда Микеля Артеты одолела «Челси» в полуфинале Кубка лиги — 1:0.

Всего у «канониров» в этом сезоне было 38 игр, и в 20 из них соперники забить им не смогли.

При Микеле Артете больше сухих матчей — 23 — было только в позапрошлом сезоне.