У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне — 23

Команда Микеля Артеты одолела «Челси» в полуфинале Кубка лиги — 1:0.
Всего у «канониров» в этом сезоне было 38 игр, и в 20 из них соперники забить им не смогли.
При Микеле Артете больше сухих матчей — 23 — было только в позапрошлом сезоне.
«Арсенал» в 20-й раз в этом сезоне не пропустил.
Команда Микеля Артеты одолела «Челси» в полуфинале Кубка лиги — 1:0.
Всего у «канониров» в этом сезоне было 38 игр, и в 20 из них соперники забить им не смогли.
При Микеле Артете больше сухих матчей — 23 — было только в позапрошлом сезоне.