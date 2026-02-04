Ричмонд
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису

28 эстонских клубов направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с просьбой прекратить солидарные выплаты российским клубам и исключить их из структуры союза.

Источник: Спортс"

Как сообщает Delfi, в высшей лиге Эстонии выступают 6 из этих 28 клубов — «Левадия», «Пайде», «Таммека», «Харью», «Вапрус» и «Нымме Калью».

Председатель правления «Тарту Велко» Март Раамат объяснил эту инициативу.

«Тема актуальна и важна, потому что вчера генеральный секретарь ФИФА (Джанни Инфантино занимает пост президента организации — Спортс»") высказал позицию о том, что Россия должна быть допущена обратно в международный футбол — судя по всему, исполнительный комитет УЕФА обсудит эту тему на своем заседании в конце февраля.

Клубы, подписавшие обращение, ясно понимают, что выплаты России не соответствуют этическим принципам европейского футбольного сообщества.

Мы надеемся, что президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, представляющий Эстонию в исполнительном комитете УЕФА, также выступит за прекращение выплат России и недопущение возвращения российского футбола в европейскую футбольную семью", — заявил Раамат.

В августе 2025 года сообщалось, что УЕФА с 2022 года перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) 10,8 млн евро в качестве солидарных выплат. В декабре 2025-го стало известно, что РФС получит от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубках, еще 3,83 млн евро.