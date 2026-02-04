Лапорта о 2:1: «Альбасете» подтвердил все то, что показывал в этом Кубке. Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль — гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо"

«Думаю, мы достаточно хорошо контролировали матч, но “Альбасете” подтвердил все то, что показывал в этом розыгрыше Кубка Короля. Они серьезно осложнили нам задачу.
Мы заслужили победу. Был момент с отмененным голом и еще эпизод, когда Жерар (Мартин — Спортс«“) выручил команду, но это типичный кубковый матч. Игра на выезде, отличная атмосфера. Желаю им удачи в чемпионате. Победа заслуженная, а теперь нужно думать о полуфинале — уже на следующей неделе снова матч.
Ламин — гений, он вскрыл оборону, забил отличный гол. И я особенно рад за Рональда (Араухо — Спортс«“). Настоящие куле. В конце он уже был довольно измотан. Мы очень довольны его возвращением, возвращением капитана. Он забил важный гол. Мы провели хороший матч, играли в хороший футбол”, — сказал Лапорта.