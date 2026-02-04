Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Лапорта о 2:1: «Альбасете» подтвердил все то, что показывал в этом Кубке. Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль — гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе над выбившим «Реал» «Альбасете» в ¼ финала Кубка Испании (2:1) и игре Ламина Ямаля.

Источник: Спортс"

«Думаю, мы достаточно хорошо контролировали матч, но “Альбасете” подтвердил все то, что показывал в этом розыгрыше Кубка Короля. Они серьезно осложнили нам задачу.

Мы заслужили победу. Был момент с отмененным голом и еще эпизод, когда Жерар (Мартин — Спортс«“) выручил команду, но это типичный кубковый матч. Игра на выезде, отличная атмосфера. Желаю им удачи в чемпионате. Победа заслуженная, а теперь нужно думать о полуфинале — уже на следующей неделе снова матч.

Ламин — гений, он вскрыл оборону, забил отличный гол. И я особенно рад за Рональда (Араухо — Спортс«“). Настоящие куле. В конце он уже был довольно измотан. Мы очень довольны его возвращением, возвращением капитана. Он забил важный гол. Мы провели хороший матч, играли в хороший футбол”, — сказал Лапорта.