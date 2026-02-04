Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественный момент. Улучшения в нашей игре очевидны"

«Во втором тайме мы доминировали в тех зонах, в которых хотели, но не удавалось создать качественный момент. Когда ты давишь так, как это делали мы… Мы отправили обоих центральных защитников в штрафную соперника, и на последних минутах подобное (гол в результате контратаки — Спортс») в такой ситуации может произойти.
«Арсенал» знал, что сегодня его ждет хороший матч, как и в первый раз. Думаю, очевидны улучшения в нашей игре по сравнению с первой игрой. Да, проигрывать — это больно, хочется пройти дальше. Нам просто нужно и дальше прибавлять — и я вижу, что это происходит.
Я не хочу искать оправдания, но перед первым матчем у нас по базе гулял вирус, мы лишились четверых, а я к тому моменту лишь три дня руководил командой. Не могу критиковать ни желание, ни интенсивность, ни готовность игроков биться.
Нам нужно помнить, что это всего лишь начало, и я очень доволен многим из того, что вижу«, — сказал главный тренер “Челси” в эфире ITV.