Обамеянг забил во втором матче подряд — «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр

Обамеянг отличился во втором матче подряд за «Марсель», 31 января нападающий забил «Парижу» (2:2). До этого габонец уходил с поля без гола в десяти играх кряду после дубля в ворота «Ньюкасла» в ноябре 2025 года (2:1).