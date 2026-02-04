Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Обамеянг забил во втором матче подряд — «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр

Спортс«» показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Антон Никитин и Артем Денисов. На 2-й минуте Амин Гуири открыл счет, на 46-й минуте Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал счет разгромным.

Источник: Спортс"

«Марсель» победил впервые за три матча, до этого команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Парижем» (2:2) и крупно уступила «Брюгге» (0:3).

Обамеянг отличился во втором матче подряд за «Марсель», 31 января нападающий забил «Парижу» (2:2). До этого габонец уходил с поля без гола в десяти играх кряду после дубля в ворота «Ньюкасла» в ноябре 2025 года (2:1).

В следующем матче «Марсель» 8 февраля сыграет в гостях с «ПСЖ», «Ренн» за день до этого встретится на выезде с «Лансом».

Спортс«» и ТВ Старт покажут еще два матча в ⅛ финала Кубка Франции: 4 февраля «Лион» примет «Лаваль» из Лиги 2, начало трансляции в 22:30 по московскому времени, прокомментирует Вадим Лукомский.

5 февраля «Монако» Александра Головина на выезде встретится со «Страсбуром», предматчевая студия с участием Антона Никитина, Вадима Лукомского и Артема Денисова стартует в 22:30, сам Денисов и прокомментирует матч.