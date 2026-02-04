Пономарев о ЦСКА: «Защиту немного переделали, и все полетело к чертовой матери при хороших атаках “Краснодара”. Баринов сыграл на три с плюсом, ничего интересного»

— Трудно сказать. Были удаления. Во всяком случае «быки» проверили новую оборону москвичей. Там работы непочатый край. Так всегда бывает. Атака у ЦСКА была хорошая в первом тайме. Правда, Глебов не вписывался в игру. А так атаковали неплохо. Был прессинг. Соперник не успевал ничего сделать. Они получали мяч, и сразу на ноге уже сидел армеец. Возможно, во втором тайме ребята физически устали, стали сдавать. Я никак не ожидал такого бездарного проведенного второго тайма.