Пономарев о ЦСКА: «Защиту немного переделали, и все полетело к чертовой матери при хороших атаках “Краснодара”. Баринов сыграл на три с плюсом, ничего интересного»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о победе команды над «Краснодаром» (2:2, пенальти — 5:4) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Источник: Спортс"

— Как вам ЦСКА?

— Я обескуражен игрой. В первом тайме армейцы выглядели просто великолепно, а «Краснодар» — бездарно. Я даже не понял, почему «быки» так играют. Но после перерыва все изменилось с точностью до наоборот. ЦСКА был никаким, а команда Мусаева хороша.

Так не может быть в футболе. Играть надо ровно, одинаково проводить два тайма. А армейцы хорошо сыграли, легко забили и успокоились. Поверили в себя. Ребята, наверное, подумали, что «Краснодар» вообще никакой. А во втором тайме команда Челестини вообще не атаковала.

— С чем вы это связываете?

— Трудно сказать. Были удаления. Во всяком случае «быки» проверили новую оборону москвичей. Там работы непочатый край. Так всегда бывает. Атака у ЦСКА была хорошая в первом тайме. Правда, Глебов не вписывался в игру. А так атаковали неплохо. Был прессинг. Соперник не успевал ничего сделать. Они получали мяч, и сразу на ноге уже сидел армеец. Возможно, во втором тайме ребята физически устали, стали сдавать. Я никак не ожидал такого бездарного проведенного второго тайма.

— Лусиано понравился?

— Он играл в своем плане. Агрессивный, забивной, стремится играть остро. Это хорошее приобретение, но с обороной нужно работать. Конечно, не хватало Лукина. Защиту немного переделали, и все полетело к чертовой матери при хороших атаках «Краснодара». А они атаковать всегда будут.

И, конечно, ЦСКА провалил левый фланг, где играл Мойзес. Весь напряг получался с левого фланга. Здесь нужно думать, потому что Мойзес не выдержал. Это товарищеская игра. Нельзя так нервничать и нарушать правила. Он подвел команду. Но главное, что заработали два очка. И то хорошо.

— Как вам Баринов?

— Не плохо, но и не хорошо. На три с плюсом. Ничего интересного я у него не увидел, кроме одного удара, — сказал Пономарев.