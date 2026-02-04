Ричмонд
Депутат Журова о спортсменах: «Дзюбу нельзя назвать влиятельным. Эпатажным — да. Легков, Немов и Нагорный популяризируют спорт — они влиятельнее»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.

Источник: Спортс"

Ранее она поставила на первое место в условном рейтинге 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

"Например, Артема Дзюбу назвать влиятельным нельзя. Каким-то эпатажным — да. Но это не значит, что он влиятельный.

Для меня Саша Легков — более влиятельный спортсмен, чем Дзюба. Саша делает очень много хороших дел для детей, для популяризации лыжных гонок и спорта. Или Леша Немов, который делает потрясающие шоу. Или Никита Нагорный. Он развивает многие проекты.

Эти ребята своими действиями популяризируют спорт", — сказала Журова.

Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело».

