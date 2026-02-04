Устал бороться. Карьера Роналду подходит к концу из-за капризов

В «Ювентус» же игрока брали с ожиданиями на победу в Лиге чемпионов, но этого не случилось. Роналду стал козлом отпущения всех неудач команды, хоть и забил за три сезона больше сотни голов и привел клуб к двум чемпионским титулам в Италии. После этого португалелец вернулся в «Манчестер Юнайтед». При этом начал судиться с итальянцами по делу о невыплате зарплаты. После начала пандемии коронавируса «Ювентус» договорился с Роналду об отсрочке выплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд. И 19 января этого года он его выиграл.