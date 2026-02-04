Устал бороться. Карьера Роналду подходит к концу из-за капризов

В начале февраля португальская газета A Bola сообщила, что Криштиану Роналду намерен бойкотировать матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Риядом». Футболист, по данным источника, был недоволен тем, как государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом по сравнению с другими. Всего у фонда четыре клуба, это «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». В каждом из них у фонда 75% акций.
Роналду высказал недовольство перед трансфером француза и бывшего одноклубника португальца по «Реалу» Карима Бензема из «Аль-Хиляля» в «Аль-Иттихад». Криштиану посчитал, что его команда не получила должного усиления, и отказался играть. В итоге матч он пропустил, Бензема свой переход совершил, а «Аль-Наср» свой матч выиграл (1:0).
Недовольство Роналду можно объяснить. Он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Но за этот период вместе с клубом выиграл только Азиатскую лигу чемпионов. Роналду — максималист, конечно, он хочет большего. Нападающий хочет покорить важную отметку — 1 тыс. голов, при этом выигрывая титулы. На пути «Аль-Насра» за победы главным конкурентом был именно «Аль-Хиляль», который с приходом Бензема получил отличное усиление. Теперь команде португальца будет сложнее ковать голы и победы.
Но должен ли Роналду так себя вести? Такое капризное поведение может показать, что футболист устал. Летом 2025 года он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года, это было сделано для получения игровой практики с прицелом выступить на чемпионате мира 2026 года и, кто знает, может быть, и выиграть турнир. И вместо того, чтобы спокойно играть, выходя на пик формы к мундиалю, сейчас он вступает в борьбу с аравийскими шейхами. Роналду, несмотря на свой высокий статус, все-таки не может повлиять на государственный фонд Саудовской Аравии — это шейхи доказали делом, совершив трансфер Бензема.
Намек на завершение карьеры
3 февраля португальская газета Record сообщила, что Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом. Источник отмечает, что форвард недоволен своим положением в клубе и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и Главной футбольной лиге (MLS). Ситуация действительно уникальная. Роналду зарабатывает более €200 млн в год, у него есть частный самолет, проценты от акций клуба, прислуга и многое другое. Он советует руководсву клуба нового тренера, к нему прислушиваются. Ему позволено все. Но стоило ли пытаться давить на шейхов и дальше?
Это капризное поведение может быть обусловлено усталостью от жизни в Саудовской Аравии, в которой действует много непривычных для европейцев правил. В частности, несколько раз СМИ сообщали, что жена футболиста Джорджина Родригес устала от такой жизни. Плюс нужно думать о будущем, старший сын Роналду является перспективным игроком, уже получавшим вызов в юношескую сборную Португалии, но ему приходится находится вместе с отцом в Саудовской Аравии. Пока он занимается в академии «Аль-Насра», в которой развиваться сложнее, чем в европейских топ-академиях.
В ноябре 2025 года Роналду заявил, что скоро должен завершить карьеру. Он признавался, что этот момент доставит ему кучу эмоций, что он планирует готовиться к этому важному шагу, но точно будет плакать. Кажется, капризы в «Аль-Насре» дают повод в этом не сомневаться.
История повторяется
Форвард начинал карьеру в «Спортинге», перешел в английский «Манчестер Юнайтед», где сделал себе мировое имя. Затем последовал переход в мадридский «Реал», множество рекордов и пять побед в Лиге чемпионов. Потом последовал трансфер в итальянский «Ювентус». Прощание с Мадридом было чувствительным — португалец говорил, что счастлив был играть в команде и проделать с ней такой победный путь. Однако позднее в СМИ появилась другая информация. За время жизни в Испании у звезды накопились налоговые задолженности, но клуб не вступился за него, как в свое время «Барселона» за Лионеля Месси, и Роналду вспыхнул. Он даже обвинил в предательстве президента «Реала» Флорентина Переса.
В «Ювентус» же игрока брали с ожиданиями на победу в Лиге чемпионов, но этого не случилось. Роналду стал козлом отпущения всех неудач команды, хоть и забил за три сезона больше сотни голов и привел клуб к двум чемпионским титулам в Италии. После этого португалелец вернулся в «Манчестер Юнайтед». При этом начал судиться с итальянцами по делу о невыплате зарплаты. После начала пандемии коронавируса «Ювентус» договорился с Роналду об отсрочке выплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд. И 19 января этого года он его выиграл.
Возвращение же в «Манчестер Юнайтед» фанаты португальца восприняли с большими ожиданиями. Роналду начал в Англии неплохо, но затем потерял место в составе, он не смог найти общий язык с главным тренером Эриком тен Хагом. В итоге, еще пребывая в клубе, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором разнес «Манчестер Юнайтед». С таким скандалом он ушел в клуб из Саудовской Аравии.
Перспективы
Роналду стоит заканчивать свои бойкоты. Ему нужна игровая практика, а не скандалы — впереди тысяча голов и чемпионат мира 2026 года. Но вот слабо верится, что он сможет уйти из «Аль-Насра» в топовый клуб Европы. Он завершит карьеру, как бы ни закончилось мировое первенство для сборной Португалии. Роналду пора отдыхать, он уже наигрался.
Автор: Роман Шлуинский