В «Ньюэллс Олд Бойз» хотят вернуть Месси: «Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за нас в первой половине 2027 года. Это проект для Росарио и всего аргентинского футбола»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины находился в системе клуба из Росарио с 1994 по 2000 год.
«Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за “Ньюэллс” в первой половине 2027 года, но пока на этом все.
Этот проект выходит за пределы «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, всей провинции и аргентинского футбола", — заявил первый вице-президент клуба Хуан Мануэль Медина.
По словам Медины, высшие должностные лица участвуют в проекте с целью создания необходимых условий для того, чтобы возвращение Месси стало реальностью.
Медина также рассказал, что первые контакты начались в 2024 году, когда была сформирована политическая группа UNEN во главе с Игнасио Боэро, нынешним президентом «Ньюэллс», который баллотировался на выборах декабре 2025 года.
«С этого момента этот долгосрочный проект начал обретать форму», — пояснил он.
Вице-президент также подтвердил, что переговоры с ближайшим окружением Месси уже состоялись: «Разговоры были, идея поднималась, но на сегодняшний день никаких решений нет».