Роналду выложил фото с тренировки в «Аль-Насре». Криштиану пропустил матч с «Аль-Риядом»

Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре».

Источник: Спортс"

В соцсети X (бывший твиттер) футболист выложил фотографию с тренировки и добавил к ней эмодзи сердец в цветах клуба — желтого и синего.

В понедельник 40-летний нападающий сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

Также появлялась информация, что Роналду намерен бойкотировать и следующий матч в чемпионате. В пятницу «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом».

Фото: x.com/Cristiano.