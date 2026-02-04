Денисов о СШОР «Зенита»: «Тренирую ребят и получаю удовольствие — мы не пинаем мяч, а готовим футболистов. Руководить школой должен Кержаков — лучший воспитанник за всю ее историю&

Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, — это золотой фонд, они должны быть в системе. Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное — желание и стремление работать, делать школу лучше.