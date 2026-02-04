Ричмонд
Денисов о СШОР «Зенита»: «Тренирую ребят и получаю удовольствие — мы не пинаем мяч, а готовим футболистов. Руководить школой должен Кержаков — лучший воспитанник за всю ее историю&

Бывший капитан «Зенита» Игорь Денисов рассказал о работе в СШОР сине-бело-голубых.

Источник: Спортс"

— Игорь, расскажите о своей работе в СШОР «Зенит». Как вы себя чувствуете в роли детского тренера?

— Занимаюсь делом, которое мне нравится. Тренирую ребят и, честно говоря, получаю от этого удовольствие. У нас сложился отличный коллектив, есть талантливые пацаны. Для меня главное — видеть прогресс: как они начинают понимать игру, как меняется их отношение к дисциплине. Мы не просто пинаем мяч, мы готовим футболистов. Так что все в рабочем режиме, идем вперед.

— Недавно из СШОР ушел Евгений Шейнин, возглавлявший школу много лет. Кто, на ваш взгляд, способен его заменить?

— Я убежден, что это должен быть Александр Кержаков. Это было бы самым справедливым и логичным решением. Керж — лучший воспитанник школы за всю ее историю. У него колоссальный набор футбольных знаний и опыт, который он получил и как игрок, и как тренер.

Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, — это золотой фонд, они должны быть в системе. Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное — желание и стремление работать, делать школу лучше.

— Однако директор СШОР — это не только футбол, но и кабинетная работа, бюджеты, документы. Не заскучает ли Кержаков в офисном кресле?

— Здесь вопрос организации. Ему нужно помочь! Рядом должен находиться специалист-юрист, который возьмет на себя хозяйственную часть и документацию. А Саша станет вектором развития, душой и мозгом школы.

Я настаиваю: Кержаков должен руководить школой, лицом которой он является. У нас все вокруг кричат: «Надо поднимать детский футбол!» Так вот же решение, оно на поверхности! Лучший бомбардир в истории российского футбола готов посвятить десятилетия родной СШОР «Зенит». Если вы действительно хотите развития, а не разговоров, просто дайте шанс Кержакову, — сказал Денисов.