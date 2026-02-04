Игроки «Реала» тренировались в кислородных масках под руководством Пинтуса, чтобы определить максимальный уровень нагрузки

«Любой тест с максимальной нагрузкой длится не более 15−20 минут, потому что его нужно выполнять на пределе. Цель такого теста — довести организм до максимума, чтобы понять, какое количество воздуха ты способен усвоить в этот момент», — сказал директор направления физической активности, физиотерапии и спорта Университета Альфонсо X Мудрого Рауль Нотарио.