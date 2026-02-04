Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Игроки «Реала» тренировались в кислородных масках под руководством Пинтуса, чтобы определить максимальный уровень нагрузки

Футболисты «Реала» провели занятие в кислородных масках под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса.

Как отмечает As, эти маски не имитируют работу в условиях высокогорья, а определяют максимальную степень нагрузки и уровень потребления кислорода каждого игрока, и не используются на протяжении всей тренировки.

«Любой тест с максимальной нагрузкой длится не более 15−20 минут, потому что его нужно выполнять на пределе. Цель такого теста — довести организм до максимума, чтобы понять, какое количество воздуха ты способен усвоить в этот момент», — сказал директор направления физической активности, физиотерапии и спорта Университета Альфонсо X Мудрого Рауль Нотарио.

По сведениям источника, Дани Карвахаль давно работает в общей группе и будет готов начать игру с «Валенсией» с первых минут. Трент Александер-Арнолд вернется в заявку.

Также высокие шансы на возвращение имеют Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. Эдер Милитао и Джуд Беллингем продолжают восстанавливаться.