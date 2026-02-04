Браун о Магуайре: «Если бы Харри предложили контракт еще на год, все были бы довольны. Невозможно представить, чтобы он выпал из состава “МЮ” с такой игрой»

В то же время в команде есть два игрока, наряду с [Лисандро] Мартинесом, которые потенциально могут восполнить потерю, и есть надежда, что они станут большими игроками, особенно Йоро. Он расцветет. Так что, если бы Магуайру предложили контракт еще на год, и он бы согласился, думаю, все были бы довольны. Но футбол есть футбол. Учитывая, как Харри играет на данный момент, я уверен, что за кулисами будут вестись разговоры о том, что другие команды будут очень заинтересованы в его приобретении летом.