Браун о Магуайре: «Если бы Харри предложили контракт еще на год, все были бы довольны. Невозможно представить, чтобы он выпал из состава “МЮ” с такой игрой»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун надеется, что Харри Магуайр продлит контракт с клубом.

Источник: Спортс"

"Мне нравится Харри Магуайр. Когда люди критиковали его, они не обращали внимания на факты. Они лишь видели, что он не самый быстрый или что-то еще, но Харри отличный игрок и просто великолепен в верховой борьбе. Он выкладывается на сто процентов в каждом матче. Он почти всегда занимает правильную позицию. У него огромный опыт на всех уровнях.

Если бы Аморим все еще работал, то Магуайр точно не получил бы новый контракт, но пришел Майкл Кэррик, и Харри играет, хотя есть де Лигт, Йоро и еще несколько великолепных молодых защитников, которые превосходно себя проявили. Так что это важное решение. Думаю, если бы это зависело от Майкла, он был бы рад сохранить его, потому что, я думаю, он доказал, что может выполнять свою работу. Все очень просто.

В то же время в команде есть два игрока, наряду с [Лисандро] Мартинесом, которые потенциально могут восполнить потерю, и есть надежда, что они станут большими игроками, особенно Йоро. Он расцветет. Так что, если бы Магуайру предложили контракт еще на год, и он бы согласился, думаю, все были бы довольны. Но футбол есть футбол. Учитывая, как Харри играет на данный момент, я уверен, что за кулисами будут вестись разговоры о том, что другие команды будут очень заинтересованы в его приобретении летом.

Думаю, для Харри главное, что он вернулся в футбол и все видят, как он хорош. Я рад, что это произошло, потому что я видел ситуации когда футболисты играют, и в конце сезона не происходит ничего особенного. Вы чувствуете, что все еще можете играть, все еще можете что-то предложить, но становится все труднее.

В конце сезона у Харри будут варианты, и, надеюсь, один из них — остаться в «Юнайтед», но это будет зависеть от Харри. Он очень изменился с тех пор, как вернулся. Мы смотрелись солидно, нам также не хватало Мартинеса, вдвоем они были великолепны. То же касается и Люка Шоу.

Важно, чтобы Харри оставался доступен и был в хорошей форме, потому что я думаю, что Майкл из тех тренеров, которые не меняют игроков постоянно, особенно защитников, если они в порядке. Может быть, крайних защитников, но центральным защитникам нужно привыкнуть и достичь взаимопонимания, и тогда они будут надежны. Таков Харри на данный момент, особенно под руководством Майкла. Невозможно представить, чтобы он выпал из команды при такой игре", — сказал Браун в интервью BettingLounge.