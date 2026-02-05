Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Бубнов о словах Семшова про Карседо: «На каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь. Бесков и Анчелотти тоже начинали тренировать как помощники — это нормально»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал Игоря Семшова за высказывания о Хуане Карседо.

Источник: Спортс"

Ранее Семшов выразил недоумение по поводу назначения Карседо в «Спартак»: «Чем он заслужил, чего добился в топ-6 Европы? Если хороший тренер, почему нет результата в Испании? Был помощником Эмери, но этого недостаточно».

— К трансферной политике «Спартака» большие вопросы, причем очень давно. Но, что бы ни было, как бы они ни ошибались, они достаточно высокого уровня приглашали футболистов. И сейчас состав сильный. Семшова как по имени?

— Игорь.

— Я читал его последнее интервью — он накатил со страшной силой на Карседо.

— А он всегда накатывает на иностранных тренеров.

— Игорек, ты подними, кто он такой, во-первых, это профессиональный футболист, где он играл, с кем он играл и какие у него достижения как тренера. Пусть даже он был ассистентом.

— Этого недостаточно, считает Семшов.

— Я тебе напомню, что Константин Иванович Бесков и Анчелотти начинали свою тренерскую карьеру ассистентами тоже. И это нормально. Ты сам везде ассистентом был, ты почти нигде в солидном клубе не был главным тренером, или только исполнял обязанности. Ты знаешь, что это такое? А на каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь, и у нас ни один тренер российский никогда на таком уровне ассистентом не будет и не будет иметь такого опыта, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».