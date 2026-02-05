Бубнов о словах Семшова про Карседо: «На каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь. Бесков и Анчелотти тоже начинали тренировать как помощники — это нормально»

— Я тебе напомню, что Константин Иванович Бесков и Анчелотти начинали свою тренерскую карьеру ассистентами тоже. И это нормально. Ты сам везде ассистентом был, ты почти нигде в солидном клубе не был главным тренером, или только исполнял обязанности. Ты знаешь, что это такое? А на каком уровне он был ассистентом, ты никогда в жизни не будешь, и у нас ни один тренер российский никогда на таком уровне ассистентом не будет и не будет иметь такого опыта, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».