Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Суд возобновил дело о шуме вокруг «Сантьяго Бернабеу» во время концертов

В Испании возобновился судебный процесс по делу об излишнем шуме во время концертов на «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Спортс"

Напомним, «Реал» не проводит концерты на стадионе с осени 2024 года из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались, поскольку им мешал не только шум, но и посетители концертов.

Как сообщает As, Высший суд Мадрида постановил возобновить разбирательство, отменив решение об отклонении жалобы жителей на проведение концертов. Решение вытекает из предыдущего постановления, в котором суд первой инстанции рассмотрел просьбу жителей о том, чтобы городской совет предоставил информацию об особом плане улучшения городской среды и организации стадиона, а также о лицензиях, выданных мадридскому «Реалу». С точки зрения Высшего суда Мадрида этот запрос указывает на возможность нарушения правил городского планирования.

Суд также считает, что полномочия по разрешению на проведение концертов принадлежат не городскому совету Мадрида, а сообществу жителей. Таким образом, согласно постановлению, жалоба жителям соседних со стадионом домов должна быть удовлетворена в полном объеме.

Суд выдвинул «Реалу» обвинения в шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Бернабеу». У клуба есть три дня на подачу апелляции.