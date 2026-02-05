Суд возобновил дело о шуме вокруг «Сантьяго Бернабеу» во время концертов

Напомним, «Реал» не проводит концерты на стадионе с осени 2024 года из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались, поскольку им мешал не только шум, но и посетители концертов.
Как сообщает As, Высший суд Мадрида постановил возобновить разбирательство, отменив решение об отклонении жалобы жителей на проведение концертов. Решение вытекает из предыдущего постановления, в котором суд первой инстанции рассмотрел просьбу жителей о том, чтобы городской совет предоставил информацию об особом плане улучшения городской среды и организации стадиона, а также о лицензиях, выданных мадридскому «Реалу». С точки зрения Высшего суда Мадрида этот запрос указывает на возможность нарушения правил городского планирования.
Суд также считает, что полномочия по разрешению на проведение концертов принадлежат не городскому совету Мадрида, а сообществу жителей. Таким образом, согласно постановлению, жалоба жителям соседних со стадионом домов должна быть удовлетворена в полном объеме.
Суд выдвинул «Реалу» обвинения в шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Бернабеу». У клуба есть три дня на подачу апелляции.