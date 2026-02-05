Суд возобновил дело о шуме вокруг «Сантьяго Бернабеу» во время концертов

Как сообщает As, Высший суд Мадрида постановил возобновить разбирательство, отменив решение об отклонении жалобы жителей на проведение концертов. Решение вытекает из предыдущего постановления, в котором суд первой инстанции рассмотрел просьбу жителей о том, чтобы городской совет предоставил информацию об особом плане улучшения городской среды и организации стадиона, а также о лицензиях, выданных мадридскому «Реалу». С точки зрения Высшего суда Мадрида этот запрос указывает на возможность нарушения правил городского планирования.