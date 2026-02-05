FA предъявила обвинения «Челси» и «Вест Хэму» в связи с потасовкой в концовке матча АПЛ. Клубы обвиняют в непредотвращении провокационного поведения игроков

На 96-й минуте встречи 24-го тура АПЛ вингер «молотобойцев» Адама Траоре проиграл Марку Кукурелье борьбу за мяч у угла поля — защитник «Челси» доигрывал эпизод ползком. После этого Траоре швырнул поднявшегося соперника на газон и начал предъявлять претензии боковому судье.
Жоао Педро, вступившийся за Кукурелью, толкнул Траоре в спину. Адама попытался толкнуть бразильца в ответ, началась потасовка с участием группы игроков. Жан-Клер Тодибо схватил форварда «Челси» за шею двумя руками. Главный арбитр игры Энтони Тэйлор показал Траоре и Жоао Педро желтые карточки, а после просмотра повтора удалил Тодибо.
Футбольная ассоциация Англии FA обвинила «Челси» и «Вест Хэм» в том, что клубы «не смогли предотвратить неподобающее и провокационное поведение» своих игроков. Оба клуба смогут ответить на обвинения до 6 февраля.