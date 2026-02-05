Корнеев о Рикардо с «Динамо»: «Кроме идеально белых зубов, пока ничего не видели. Даже не основной игрок “Ботафого” — супертрансфер, 6−7 миллионов закопали»

«Кроме идеально белых зубов мы пока не видели ничего. Я не знаю, что там происходит, почему мы его пока не увидели в первом товарищеском матче “Динамо” на сборах. А футболист сам говорит, что давно не играл по разным причинам.
Я не понимаю, как он прошел медицинский осмотр. Это загадка для меня. Закопали 6−7 миллионов, плюс комиссии и подъемные — это 8−9 млн как минимум. И парень приехал непонятно в каком состоянии. Сам лично такое говорит… Не знаю, может быть, ему не сказали, такое говорить.
Начинаю смотреть его статистику, это даже не основной игрок «Ботафого». Супертрансфер, — сказал Корнеев.