Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Корнеев о Рикардо с «Динамо»: «Кроме идеально белых зубов, пока ничего не видели. Даже не основной игрок “Ботафого” — супертрансфер, 6−7 миллионов закопали»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал трансфер защитника Давида Рикардо в «Динамо».

Источник: Спортс"

«Кроме идеально белых зубов мы пока не видели ничего. Я не знаю, что там происходит, почему мы его пока не увидели в первом товарищеском матче “Динамо” на сборах. А футболист сам говорит, что давно не играл по разным причинам.

Я не понимаю, как он прошел медицинский осмотр. Это загадка для меня. Закопали 6−7 миллионов, плюс комиссии и подъемные — это 8−9 млн как минимум. И парень приехал непонятно в каком состоянии. Сам лично такое говорит… Не знаю, может быть, ему не сказали, такое говорить.

Начинаю смотреть его статистику, это даже не основной игрок «Ботафого». Супертрансфер, — сказал Корнеев.