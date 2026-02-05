Ричмонд
Гвардиола о «Ман Сити» в финале Кубка лиги: «Это все благодаря потраченным деньгам! Шутки в второну, я рад. “Арсенал” сейчас — сильнейшая команда Европы, если не мира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал выход в финал Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

В ответном матче полуфинала «горожане» обыграли «Ньюкасл» со счетом 3:1 (первый матч — 2:0). В финале турнира «Ман Сити» встретится с «Арсеналом».

«Приятно играть против “Арсенала”, на данный момент сильнейшей команды Европы, а может и мира. Это касается многого — статистики, стабильности, множества деталей, которые они контролируют. И сколько бы мы ни играли против них, это сделает нас лучше!

Я лишь молюсь, чтобы мои игроки были в хорошей форме, и чтобы в нашем распоряжении были те, кто может попытаться навязать борьбу «Арсеналу».

Мы здесь [в финале] благодаря потраченным деньгам… Шутки в сторону, я действительно рад! Это не что-то само собой разумеющееся, я знаю, как это сложно", — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.