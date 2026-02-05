Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «У меня ожоги на руках, кистях, лице и спине. Все произошло очень быстро, крики, давка. Я был словно парализован»

19-летний игрок системы «Меца» Таирис дос Сантос, получивший ожоги 30% тела при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 31 декабря, рассказал подробности случившегося.

Источник: Спортс"

В результате трагедии погибли около сорока человек, более сотни получили ранения.

Девушка Таириса, 22-летняя Колин проходит восстановление после трехнедельной комы. Неповрежденными у нее остались только грудь, живот и лицо.

«У меня до сих пор ожоги на руках, кистях, лице и спине. Мы приехали примерно в 00:30−01:00. Мы спустились вниз, потому что Колин (девушка Таириса — Спортс»") захотела в туалет. Я пошел с ней. Я вышел первым и направлялся на первый этаж, и именно тогда я увидел огонь. Все произошло очень быстро, я почти не успел подумать. Я сразу побежал к Колин, и мы побежали вниз по лестнице. А потом — провал.

Я слышал много криков, началась давка. Я не знал, живы ли мои друзья. Я был словно парализован. Я кричал их имена — и в ответ тишина.

Амандин, студентка, подошла и была рядом со мной. Можно сказать, она спасла мне жизнь. Она меня успокаивала. Меня сразу отвезли в машине скорой помощи. Я не чувствовал свою спину.

Я жив — и это самое главное, физическое состояние вторично. Сейчас я не слишком думаю о футболе, самое важное — хорошо восстановиться", — сказал Таирис в интервью Paris-Match.