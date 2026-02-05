Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «У меня ожоги на руках, кистях, лице и спине. Все произошло очень быстро, крики, давка. Я был словно парализован»

В результате трагедии погибли около сорока человек, более сотни получили ранения.
Девушка Таириса, 22-летняя Колин проходит восстановление после трехнедельной комы. Неповрежденными у нее остались только грудь, живот и лицо.
«У меня до сих пор ожоги на руках, кистях, лице и спине. Мы приехали примерно в 00:30−01:00. Мы спустились вниз, потому что Колин (девушка Таириса — Спортс»") захотела в туалет. Я пошел с ней. Я вышел первым и направлялся на первый этаж, и именно тогда я увидел огонь. Все произошло очень быстро, я почти не успел подумать. Я сразу побежал к Колин, и мы побежали вниз по лестнице. А потом — провал.
Я слышал много криков, началась давка. Я не знал, живы ли мои друзья. Я был словно парализован. Я кричал их имена — и в ответ тишина.
Амандин, студентка, подошла и была рядом со мной. Можно сказать, она спасла мне жизнь. Она меня успокаивала. Меня сразу отвезли в машине скорой помощи. Я не чувствовал свою спину.
Я жив — и это самое главное, физическое состояние вторично. Сейчас я не слишком думаю о футболе, самое важное — хорошо восстановиться", — сказал Таирис в интервью Paris-Match.